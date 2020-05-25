Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19

Влада Некрасова

Литовские военные аналитики заявили, что Россия пользуется эпидемией коронавируса для того, чтобы внести замешательство в западное сообщество. По мнению литовцев, с этой целью россияне вводят «новые нарративы, которые используютcя для распространения дезинформации о коронавирусе», пишет «Sputnik Литва».

На этот раз «мишенью дезинформации», как утверждает Министерство обороны Литвы, стали западные СМИ и журналисты, которые писали о ситуации с коронавирусом в России. Литовские эксперты считают, что эти СМИ несправедливо обвинили в использовании пандемии «для распространения враждебной пропаганды» против РФ.

«Этот нарратив подтверждает утверждения о том, что якобы Запад не может признать, что Россия „лучше“ справляется с эпидемией, и что статьи новостного агентства Bloomberg, ставящие под сомнение официальную статистику Covid-19 в РФ и поднимающие вопрос о сокрытии реальных данных якобы отвлекают внимание от специального „снижения“ смертности в западных странах», — говорится в сообщении литовского Минобороны.

В период с 15 по 21 мая литовские аналитики, по их словам, выявили в интернет-пространстве 78 «информационных инцидентов» на литовском, русском, английском и французском языках, связанных с Covid-19 — а всего с начала февраля было зафиксировано около 1248 таких происшествий.

В вооруженных силах Литвы заявили, что «цель таких инцидентов — дискредитировать и подорвать доверие к литовскому государству и его усилиям по прекращению распространения коронавируса, членству страны в ЕС и НАТО». По словам литовских военных, недруги, пишущие комментарии к новостям, размещаемым на местных сайтах, специально подвергают критике стратегических партнеров Литвы, недавнее решение стран Прибалтики об открытии границ друг с другом, развитие стратегической инфраструктуры и 5G. Кроме того, «злоумышленники» распространяли теории заговора и обвиняли генсека НАТО Йенса Столтенберга в «утверждениях, которые якобы являются выражением западной информационной войны и психологического давления на РФ».

По мнению литовских военных аналитиков, «подобная ложная информация направлена на то, чтобы усилить разделение между государством и его гражданами, воспитать недоверие людей к ЕС и НАТО и государствам — членам этих организаций, остановить развитие новой коммуникационной инфраструктуры и спровоцировать несанкционированные протесты».

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» — в котором утверждается, что в России неправильно ведется подсчет летальных случаев Covid-19. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы. Она привела в пример слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Россия и Китай стремятся «изменить миропорядок», используя ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. После этого статью на сайте агентства переименовали — «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от Covid-19».

В оборонном ведомстве Литвы неоднократно сообщали, что в связи с эпидемией коронавируса в интернете появилось очень много ложной информации о теориях заговора и способах передачи Covid-19. В частности, Минобороны называло «главной мишенью дезинформации» солдат НАТО и союзников Литвы. В армии Литвы подчеркивали, что распространители ложных сведений стремятся «использовать пандемию вируса Covid-19 для разжигания страха и напряженности в обществе».