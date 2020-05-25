Лунный день сегодня 25 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждый день нас ждут новые испытания, новые задачи, проблемы и возможности. Все это напрямую зависит от энергии Луны. Лунный календарь поможет вам понять, каким будет этот понедельник.

В основном людям не везет в жизни из-за энергетических причин. Неудачи и неприятности напрямую связаны с биополем человека, которое необходимо усиливать. В этот день у вас не будет такой возможности, потому что астрологи рекомендуют сосредоточиться на насущных проблемах. Решить неурядицы временно помогут несколько самых лучших талисманов на удачу.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день, которому суждено пройти в Знаке Рака. Растущая Луна не лучшим образом сочетается с энергией стихии Воды. Из-за этого появляется диссонанс, последствиями которого можно считать потерю настроения и мотивации.

Магнитные бури 25 мая: Солнечные ветры не принесут никаких проблем: их сила будет практически равна нулю. Магнитных возмущений не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность;планирование дел;сюрпризы для близких;важные дела;смелость в любви.апатия;уединение;импульсивность.

Это день, в который домашние дела стоит выполнить вне зависимости от того, хочется вам этого или нет. Если что-то нужно сделать, значит, этому стоит посвятить свое время и силы. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не оставлять на завтра грязную посуду и разбросанные вещи. Это очень негативно скажется на энергетике дома, на ваших настроении и удаче, а также на качестве сегодняшнего сна.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбирать что-то, подходящее под цвет глаз. Достаточно будет лишь каких-то небольших элементов — не обязательно надевать все цвет в цвет. Это существенно повысит вашу энергию.

Ввиду отсутствия подпитки со стороны Луны, можно попробовать надеть или взять с собой такие камни, как сердолик или янтарь, чтобы поднять мотивацию. То же самое могут сделать украшения из золота, но их количество должно быть минимальным, чтобы не спровоцировать рост проблем.

Финансы и работа в 4 лунный день

В начале фазы роста обычно полезно начинать новые проекты, но сегодня лучше от этого отказаться. Вместо этого астрологи рекомендуют сфокусироваться на делах, которые уже нет возможности откладывать. В противном случае могут появиться проблемы, денежные потери, а также есть опасность потерять авторитет на работе.





Что касается денежных трат, то полезно будет потратить деньги на свою семью и вторую половинку. Стоит купить небольшой недорогой подарок, сделать сюрприз. В такой день это очень порадует любимого человека и вас, создаст приятную атмосферу в доме. От серьезных трат лучше отказаться.

Любовь и отношения 25 мая

В этот день данная сфера жизни станет самой важной и самой удачной. Большой успех ожидает как тех, кто уже давно находится в отношениях или даже в браке, так и одиноких людей. Всем, кто в поисках, желательно переходить от слов к делу и от замыслов к реализации. Можно попробовать познакомиться с человеком, который вам нравится.

Спонтанность в такие дни деструктивна, но не в любовной сфере. В любви она будет полезной для тех, кто хочет удивить любимого человека или приблизиться к обретению новых отношений. Можно следовать принятому плану, а можно пуститься в свободное плавание. Выбор за вами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение сегодня у большинства людей будет стабильным, но немного негативным. Возможно, вас настигнут неуверенность и упадок сил. Справиться с этим будет практически невозможно, поэтому нужно просто запастись терпением и помнить, что любые неурядицы когда-нибудь заканчиваются.

Астрологи рекомендуют начинать с выполнения самых сложных задач с утра, чтобы вечер получился максимально свободным. Это позволит отдохнуть и восстановить силы перед завтрашним днем. Не унывайте и не думайте, что сегодняшние проблемы — конец света. Наоборот, они призваны вернуть вас к жизни.