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Майли Сайрус сняла видеоклип своему бойфренду Коди Симпсону

Майли Сайрус сняла видеоклип своему бойфренду Коди Симпсону

Вслед за 27-летней Карой Делевинь, которая недавно представила свою дебютную режиссерскую работу, попробовать себя в роли режиссера решила и 27-летняя Майли Сайрус. Звезда сняла клип своему 23-летнему возлюбленному — австралийскому певцу Коди Симпсону. В видео на песню Captain's Dance он предстает в образе моряка, который тоскует по свободе. В финале ролика главный герой превращается в персонаж по имени Ребекка.


Я дал Майли полную творческую свободу в представлении этого визуального образа,

— рассказал Коди в интервью Vogue.

В видео Сайрус выступила не только режиссером, но и была ответственна за стилизацию и грим — в клипе Симпсон предстает с косметикой на лице.

Идея клипа родилась в нашей ванной комнате, когда Майли демонстрировала свою коллекцию губных помад. Я взял одну из них, я никогда прежде не рассматривал ее так детально. Я был поражен красотой ее упаковки и символа Nars. Я понял, что буду очень расстроен, что ее внешний вид испортится после одного использования. Это привело к моему любопытству в искусстве макияжа, и Майли мне помогла в этом. Именно тогда родился персонаж Ребекки,

— объяснил Симпсон.


Коди Симпсон в клипе на песню Captain's Dance

С Симпсоном Сайрус встречается уже несколько месяцев. Самоизоляцию пара проводит вместе и, похоже, серьезно настроена в отношении друг друга. Недавно певец назвал возлюбленную своей музой. Правда, делать ей предложение он пока не спешит, да и Майли после неудачного брака с Лиамом Хемсвортом вряд ли сейчас готова к новому замужеству.

Я верю в брак, но пока не слишком много думаю об этом. Я слишком молод, чтобы думать об этом, честно говоря. Я просто продолжаю окружать себя позитивными женщинами, которые вдохновляют меня и учат меня новым вещам каждый день,— сказал Симпсон.

# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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