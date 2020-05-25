МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж

Лидия Мартынова

МИД РФ подтверждает актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней необходимостью, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что, несмотря на постепенное возобновление работы консульских учреждений РФ, оказание консульского содействия российским гражданам, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах.

В министерстве напомнили, что на данный момент тысячи россиян остаются по всему миру и ожидают вывозные рейсы в Россию.