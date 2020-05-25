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МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж

МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
МИД РФ подтверждает актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней необходимостью, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что, несмотря на постепенное возобновление работы консульских учреждений РФ, оказание консульского содействия российским гражданам, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах.


В министерстве напомнили, что на данный момент тысячи россиян остаются по всему миру и ожидают вывозные рейсы в Россию.

# Россия
По материалам: ria.ru

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