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Минкомсвязь предложила в качестве эксперимента использовать мобильное приложение вместо паспорта

Минкомсвязь предложила в качестве эксперимента использовать мобильное приложение вместо паспорта

Минкомсвязи предлагает с 1 июля и до конца 2021 года разрешить жителям Москвы пользоваться мобильным приложением вместо внутреннего паспорта. Предъявить смартфон потребуется для получения госуслуг.

Ведомство подготовило проект постановления правительства, в котором говорится о проведении эксперимента "Мобильный идентификатор".

"... провести [...] на территории города Москвы эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг".

Предполагается, что россияне смогут предъявлять телефон с приложением при регистрации ИП, получении выписки из ЕГРН, при подаче декларации 3-НДФЛ, при регистрации по месту пребывания, а также при обращениях в МВД и Пенсионный фонд. Заменить программой истекший паспорт не получится – сперва необходимо будет его заменить, пишет ТАСС.

Ранее в ведомстве поддержали идентификацию россиян через Единую биометрическую систему "Ростелекома", в которой также будет учитываться IMEI-код мобильного телефона гражданина.

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По материалам: uposters.ru

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