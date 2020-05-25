Минкомсвязь предложила в качестве эксперимента использовать мобильное приложение вместо паспорта

Вадим Карасев

Минкомсвязи предлагает с 1 июля и до конца 2021 года разрешить жителям Москвы пользоваться мобильным приложением вместо внутреннего паспорта. Предъявить смартфон потребуется для получения госуслуг.

Ведомство подготовило проект постановления правительства, в котором говорится о проведении эксперимента "Мобильный идентификатор".

"... провести [...] на территории города Москвы эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг".

Предполагается, что россияне смогут предъявлять телефон с приложением при регистрации ИП, получении выписки из ЕГРН, при подаче декларации 3-НДФЛ, при регистрации по месту пребывания, а также при обращениях в МВД и Пенсионный фонд. Заменить программой истекший паспорт не получится – сперва необходимо будет его заменить, пишет ТАСС.

Ранее в ведомстве поддержали идентификацию россиян через Единую биометрическую систему "Ростелекома", в которой также будет учитываться IMEI-код мобильного телефона гражданина.