Минкомсвязь предложила в качестве эксперимента использовать мобильное приложение вместо паспорта
Минкомсвязи предлагает с 1 июля и до конца 2021 года разрешить жителям Москвы пользоваться мобильным приложением вместо внутреннего паспорта. Предъявить смартфон потребуется для получения госуслуг.
Ведомство подготовило проект постановления правительства, в котором говорится о проведении эксперимента "Мобильный идентификатор".
Предполагается, что россияне смогут предъявлять телефон с приложением при регистрации ИП, получении выписки из ЕГРН, при подаче декларации 3-НДФЛ, при регистрации по месту пребывания, а также при обращениях в МВД и Пенсионный фонд. Заменить программой истекший паспорт не получится – сперва необходимо будет его заменить, пишет ТАСС.
Ранее в ведомстве поддержали идентификацию россиян через Единую биометрическую систему "Ростелекома", в которой также будет учитываться IMEI-код мобильного телефона гражданина.