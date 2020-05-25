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На пляжах Сочи появятся камеры хранения и металлодетекторы

На пляжах Сочи появятся камеры хранения и металлодетекторы

В Сочи в преддверии курортного сезона прошло обсуждение подготовки пляжных территорий.

Как напомнил Алексей Копайгородский , возглавляющий город, невзирая на ограничительные меры по коронавирусу, подготовка к пляжному сезону идет в соответствии с планом. Противопожарные датчики и дополнительные камеры видеонаблюдения монтируются на 82 городских пляжах. Закуплено спасательное оборудование, пишет «Кубань 24», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

На данных территориях к началу сезона будут установлены камеры хранения и новые источники освещения. Соответствующие меры распространяются и на санаторные пляжи. Более того, власти Сочи на полном серьезе рассматривают возможность установки стационарных металлодетекторов при входе в береговую зону. Как подчеркнул Копайгородский, все это делается в целях безопасности гостей и жителей города.

Южный Федеральный напоминает, что на текущий момент в Сочи закрыты все набережные и пляжи. Горожане и гости курорта получат доступ в общественные места сразу после того, как в Сочи отменят режим карантина.

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По материалам: u-f.ru

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