На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей
Минэкономразвития РФ заключило с банками соглашения по кредитам под 2% на поддержку занятости на 200 млрд рублей из предусмотренных программой 250 млрд рублей. Как заявил глава министерства Максим Решетников, такое постановление уже подписано.
Как уточняет ТАСС, на кредиты по льготной ставке 2% годовых смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, а также социально ориентированные НКО. Размер кредита для предприятия рассчитывается исходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.
Следует отметить, что тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Предприятиям, сохранившим не менее 80% работников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.