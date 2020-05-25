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На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей

На поддержку занятости кредитами под 2% потратят 200 млрд рублей

Минэкономразвития РФ заключило с банками соглашения по кредитам под 2% на поддержку занятости на 200 млрд рублей из предусмотренных программой 250 млрд рублей. Как заявил глава министерства Максим Решетников, такое постановление уже подписано.

«Это очень большая программа, одна из самых крупных. Она реализуется в рамках продолжения программы по грантам. На сегодняшний момент, буквально на субботу, у нас уже с банками подписаны соглашения на лимиты в 200 млрд рублей из 250 млрд рублей, которые в программе предусмотрены», — подтвердил Решетников.

Как уточняет ТАСС, на кредиты по льготной ставке 2% годовых смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, а также социально ориентированные НКО. Размер кредита для предприятия рассчитывается исходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Следует отметить, что тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Предприятиям, сохранившим не менее 80% работников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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