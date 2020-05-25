На "Вы". Немецкий писатель призвал уважительно относиться к России

Лидия Мартынова

Немецкий режиссер и писатель Александр Клюге в интервью Berliner Zeitung призвал уважительно относиться к России, сообщило РИА Новости.

Клюге рассказал о своей новой книге "Контейнер Россия". Он отметил, что его знакомство со страной началось с музыкальных произведений Мусоргского, Чайковского и Шостаковича, а также при посещениях страны. Он считал, что, смотря на Россию, можно многое узнать о Германии.





"Мы не можем покорить Россию. Вам понадобится карта масштаба 1:1, чтобы понять это. ... В России ничего не добьешься с позиции "охотника за добычей", если как орел смотреть сверху вниз. Ни один завоеватель не вернулся оттуда с гордостью", – сказал писатель.

Александр Клюге отметил, что Россия напоминает ему "корень из минус единицы", то есть выдуманное число, которое невозможно объяснить.

Москвой.

"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на "Вы"", – заключил он.

В конце прошлого года радио Sputnik сообщило, что британский журналист Грэм Филлипс восхитился проездом по Крымскому мосту.