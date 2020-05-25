На взятке в Волгограде попался прокурор Ведищев, образцовый работник
Названо имя зампрокурора Волгограда, задержанного сегодня 25 мая за попытку получения взятки на сумму более 3 млн. рублей. Фигурантом уголовного дела оказался Дмитрий Ведищев.
Исходя из изложенного, Ведищев мог действовать в составе преступного сообщества. Ведищев был задержан в ходе совместных действий службы собственной безопасности волгоградской областной прокуратуры, СКР и ФСБ.
В центральный аппарат городской прокуратуры Ведищев пришел с должности зампрокурора Центрального района Волгограда.
Ранее по службе Ведищев оценивался только положительно. Он выпускник Волгоградской академии МВД, победитель ведомственных спортивных соревнований, сын ветерана правоохранительных органов.
В марте за вымогательство взятки был арестован помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда Евгений Снегирев. Проверяя деятельность общества инвалидов, Снегирев нашел нарушения в ведении деятельности общества. За свои услуги по отказу от уголовного преследования Снегирев потребовал у инвалидов полмиллиона рублей. Руководство организации заявило в полицию. Снегирева задержали при получении меченых денег. В ходе следствия выяснилось, что мать Снегирева — судья Красноармейского районного суда Волгограда. Евгений Снегирев некоторое время работал помощником судьи в Центральном районе города и ушел в прокуратуру после того, как не смог устроиться судьей в Городищенский райсуд Волгоградской области.