На взятке в Волгограде попался прокурор Ведищев, образцовый работник

Алексей Вольцев

Названо имя зампрокурора Волгограда, задержанного сегодня 25 мая за попытку получения взятки на сумму более 3 млн. рублей. Фигурантом уголовного дела оказался Дмитрий Ведищев.

«В отношении Дмитрия Ведищева возбуждено уголовное дело, которое связано с интересами волгоградского бизнесмена. Зампрокурору вменяется совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ („Покушение на получение взятки“), ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“) и статье 291.1 УК РФ („Посредничество во взяточничестве“)», — сообшают в Следственном комитете России.

Исходя из изложенного, Ведищев мог действовать в составе преступного сообщества. Ведищев был задержан в ходе совместных действий службы собственной безопасности волгоградской областной прокуратуры, СКР и ФСБ.

В центральный аппарат городской прокуратуры Ведищев пришел с должности зампрокурора Центрального района Волгограда.

«В очередной раз подтвердилось, что, к сожалению, к нам приходят разные люди. Но мы способны самоочищаться», — комментируют ситуацию в надзорном ведомстве Волгограда.

Ранее по службе Ведищев оценивался только положительно. Он выпускник Волгоградской академии МВД, победитель ведомственных спортивных соревнований, сын ветерана правоохранительных органов.

В марте за вымогательство взятки был арестован помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда Евгений Снегирев. Проверяя деятельность общества инвалидов, Снегирев нашел нарушения в ведении деятельности общества. За свои услуги по отказу от уголовного преследования Снегирев потребовал у инвалидов полмиллиона рублей. Руководство организации заявило в полицию. Снегирева задержали при получении меченых денег. В ходе следствия выяснилось, что мать Снегирева — судья Красноармейского районного суда Волгограда. Евгений Снегирев некоторое время работал помощником судьи в Центральном районе города и ушел в прокуратуру после того, как не смог устроиться судьей в Городищенский райсуд Волгоградской области.

Артур Приймак

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