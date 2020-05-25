Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Новые даты назвали в Рособрнадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве также подготовили график проведения других экзаменов. 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 10 июля — по профильной математике.

На 13 июля назначены история и физика, на 16 — обществознание и химия. 20 июля состоятся сдача биологии и письменного иностранного языка, а 22 и 23 июля — устного иностранного.

Ранее 25 мая стало известно, что 29 и 30 июня пройдут пробные версии ЕГЭ без участия школьников — они нужны для проверки соответствия системы предписаниям Роспотребнадзора. Экзамены начнутся с 3 июля.

Изначально ЕГЭ в России должно было начаться 8 июня, однако позднее президент Владимир Путин объявил датой начала экзамена 29 июня. Все пункты проведения экзаменов обещали снабдить средствами индивидуальной защиты, а школьников рассадить на дистанцию не менее полутора метров.

По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.