Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Влада Некрасова

Расходы по социальным статьям

Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2019 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 9,5%. Причем рост был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов РФ. Увеличение доходной базы бюджетов позволило регионам нарастить расходы.

Согласно данным Федерального казначейства, суммарные расходы консолидированных бюджетов регионов РФ увеличились по сравнению с 2018 годом на 14,2%. В том числе выросли расходы по социальным статьям. Расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на культуру и кинематографию – на 8,8%, на здравоохранение – на 22,8%, на социальную политику – на 11,2%, а на физическую культуру и спорт – на 13,2%.

Для оценки объемов социальных расходов бюджетов субъектов РФ и выявления региональных диспропорций в данной сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов. В качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя, которые в целях корректности сопоставления были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина РФ индекс бюджетных расходов.

При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по следующим статьям: образование; культура, кинематография; здравоохранение; физическая культура и спорт, социальная политика, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

Столичные и сырьевые регионы в лидерах

Результаты рейтинга показывают, что разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов в регионах лидерах и аутсайдерах отличается в разы.

Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тыс. руб. на одного жителя.

За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тыс. руб. на человека. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Московская область, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область.

Таким образом, возглавили рейтинг столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов – лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов.

По мнению экспертов, это позволяет им, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики.

У лидера рейтинга, Сахалинской области, среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольшая доля приходится на образование и социальную политику – 18% и 14% всех расходов консолидированного бюджета в 2018 году.

В занявшей вторую строчку Москве на долю расходов на социальную политику по итогам 2019 года приходится 17% суммарных расходов консолидированного бюджета, а на долю расходов на образование – на 13%. В Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра на первом месте по структуре находятся расходы на образование – соответственно 26%, 25% и 28% суммарных расходов консолидированного бюджета.