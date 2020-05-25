Названы точные даты ЕГЭ в России

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России 29 и 30 июня состоится пробный Единый государственный экзамен, основные начнутся 3 июля. Точные даты назвал министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Кравцова, сдача ЕГЭ начнется с литературы, географии и информатике. Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также в связи с необходимостью провести подготовительные работы и проверить системы видеонаблюдения, печати и сканирования.

Также определены сроки второй волны ЕГЭ для желающих поступить в в вузы.Экзамены состоятся 3,5,7 и 8 августа, добавил Кравцов.

Изначально ЕГЭ в России должно было начаться 8 июня, однако позднее президент Владимир Путин объявил датой начала экзамена 29 июня. Как рассказывал Кравцов, во время проведения экзаменов школьников рассадят на расстоянии не менее полутора метров. Кроме того, все пункты их проведения обещали обеспечить средствами индивидуальной защиты.

По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.