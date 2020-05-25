Небензя: соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало детонатором майдана

Анастасия Иванова

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза стало, по сути, детонатором майдана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что в 2009 году Евросоюз запустил программу "Восточное партнерство", которое "фактически перечеркнуло действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что наши общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС".

"Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором майдана", - сказал Небензя в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.