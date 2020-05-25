Нечем платить за кредит, ЖКХ, а в семье скандалы. Что делать?

Вадим Карасев

Вынужденная изоляция и ограничения из-за коронавируса выбили из колеи часть граждан. Проблемы с кредитами, финансами, с работой и семьей — это не полный список тех бед, которые вызвала пандемия. Очень важно в такие моменты не опускать руки, а попытаться найти решение и выход из сложившейся ситуации. Ruposters подготовил инструкцию, которая поможет быстро сориентироваться в форс-мажорных обстоятельствах, узнать о льготах, субсидиях и положенной помощи.

Что делать, если нечем платить по кредиту

По закону вы имеете право обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если ваши доходы за предыдущий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов. Банк вправе потребовать от вас подтверждение снижения доходов. Это могут быть справки о регистрации на бирже труда, документы из налоговой, больничные листы и т.д. Если вы оперативно подали все требующиеся документы и они в порядке, вам не могут отказать в кредитных каникулах.

В случае отказа нужно подать жалобу в Банк России и Роспотребнадзор. К жалобе приложите письменный отказ в отсрочке и все документы, подтверждающие снижение дохода. За неправомерный отказ банку грозят штрафные санкции вплоть до отзыва лицензии.

Что делать, если уволили с работы во время карантина

Карантин не является основанием для увольнения, по этой причине вас не могут попросить освободить рабочее место. Однако компания вправе сократить штат. Но об этом необходимо уведомить сотрудников за два месяца до сокращения и после расторжения трудового договора выплатить выходное пособие. В случае невыплаты этих денег вы можете обратиться за защитой своих прав в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию труда, а также в суд.

Не стоит забывать и о причитающемся вам пособии по безработице. Заявление на его получение можно подать онлайн на портале "Работа в России". Если вы потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле - июне ваша выплата по безработице будет составлять 12 130 рублей. При наличии детей полагаются дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Что делать, если нечем оплатить коммунальные услуги

В связи с пандемией коронавируса всем жителям России не будут начислять штрафы за неоплаченные коммунальные услуги и не будут отключать их за долги. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт. Такой льготный период продлится до 1 января 2021 года.

Кроме того, семьи с низким доходом имеют право на субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Обычно помощь предоставляют на полгода, но сейчас в связи с пандемией это ограничение в сроках снимается до 1 октября 2020 года. Если у вас заканчивается срок предоставления субсидии до 1 октября, то она автоматически продлевается без необходимости посещения органов соцзащиты и подачи заявления.

Фото: РИА Новости

Тем, кто в первый раз хочет воспользоваться помощью от государства, сократили количество документов, которые надо предоставить для обоснования субсидии. Идти в соцзащиту во время карантинных мер тоже не нужно — подать заявление на получение льготы можно на сайте госуслуг.

Что делать, если заканчивается срок действия паспорта/водительских прав

Паспорта и водительские удостоверения, срок которых истек после 1 февраля, останутся действительными до 15 июля. Получать какие-либо дополнительные справки для подтверждения или продления в этот период не требуется. Если сроки действия документов истекли до 1 февраля 2020 года, автоматическое продление на них действовать не будет. За это можно получить штраф. Поэтому при необходимости паспорт можно заменить, но следует обращаться за заменой через портал госуслуг.

Граждане, которые достигли 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но еще не получили паспорта, могут пользоваться вместо него свидетельством о рождении.

Иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут остаться в России до 15 июня. Действует запрет на их депортацию, аннулирование выданных ранее виз, патентов, разрешений на работу и других документов. Никаких дополнительных справок для легального пребывания на территории РФ до 15 июня получать не нужно.

Что делать, если я застрял за границей

Если вы купили тур и не можете вернуться домой, обратитесь сначала к своему туроператору. Он сам должен вывезти вас из страны, при этом ничего доплачивать не нужно. В самом крайнем случае туроператор может дать указания туристу забронировать авиабилет самостоятельно, однако после вашего возвращения в страну проживания потраченные деньги должны быть компенсированы.

Тем, кто ехал "дикарем", нужно связаться с ближайшим посольством или генеральным консульством РФ. Периодически организовываются вывозные рейсы в Россию из разных стран. Для того чтобы попасть на такой рейс, нужно заполнить анкету на портале госуслуг. Анкеты рассматривают в течение 24 часов. В помощи могут отказать, если человек предоставил ложные сведения или не явился на вывозной рейс ранее.

Фото: ТАСС

Что делать, если в семье не все гладко

Бесплатную психологическую помощь может получить любой человек из любого уголка страны. Для этого нужно всего лишь набрать номер единого общероссийского телефона доверия: 8-800-2000-122. Общение с психологом абсолютно анонимно и не ограничено по времени.

Самоизоляция и карантинные ограничения могут повысить риск возникновения домашнего насилия. По вопросам, касающимся это непростой темы, стоит обращаться на горячую линию центра проекта "Насилию.нет", который проводит юридические и психологические консультации, а также собирает онлайн группы поддержки: 8-495-916-30-00.

Если вы вдруг забудете нужный номер телефона, соединить с психологом всегда могут операторы номера 112.

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