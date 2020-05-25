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Новые автомобили в Европе оснастят интерфейсом для алкотестера

Новые автомобили в Европе оснастят интерфейсом для алкотестера
В ближайшее время Европарламент должен утвердить новые требования к автомобилям, которые продаются на территории Евросоюза. В частности, с 2024 года обязательным может стать интерфейс для подключения алкотестера (алкозамка).

Принцип работы алкозамка прост – водитель должен «дунуть в трубочку» и только после этого, если тестер не определит превышение допустимого уровня алкоголя в дыхании, иммобилайзер разблокируется. В противном случае воспользоваться автомобилем будет невозможно. При этом европейские законодатели дадут возможность регламентировать обязательность алкозамка законодательством отдельных стран, но сам интерфейс, позволяющий подключить алкотестер, должен быть предусмотрен. Он будет стандартным для всех стран и транспортных средств – не только легковых автомобилей, но и грузовых, а также автобусов.
Стандарт интерфейса еще не утвержден, хотя у некоторых автопроизводителей уже реализованы подобные устройства, а в некоторых странах активно используются. В Швеции, например, алкозамками оснащены автобусы, грузовики и такси, во Франции – школьные автобусы, а в Нидерландах, Австралии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Австрии и США иммобилайзер с алкотестером принудительно устанавливают на автомобили тех водителей, которые были пойманы на вождении в состоянии опьянения. Причем в Нидерландах предлагают провинившимся водителям выбор – алкозамок на два года или лишение прав на пять лет. Выбор, думается, очевиден.

Понятно, что «дунуть в трубочку» может и другой человек, но во избежание подобных махинаций европейцы подумывают дополнить алкозамок камерой. В любом случае, затея хорошая. Ее цель – сократить в Европе число погибших в ДТП на 25 000 человек, а количество пострадавших — на 140 000.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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