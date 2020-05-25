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Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов и артиллерии

Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов и артиллерии
Российские оккупанты с начала суток 24 мая трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано три случая открытия огня со стороны российско-оккупационных войск», - сказал он.

Так, по данным представителя, в 6.30 противник обстрелял из минометов 82-го калибра позиции украинских войск в районе Авдеевки. Этот огневой налет оккупанты совершили со стороны с. Каштановое, потратив двадцать мин, дополнительно ведя огонь из гранатометов РПГ и стрелкового оружия. В ответ защитники Авдеевки открыли прицельный огонь, и это заставило противника отказаться от дальнейших обстрелов, подчеркнул Мотузяник.
Также в 06.50 противник обстрелял из артиллерии опорные пункты Объединенных сил у Каменки. На этот раз там упало пять снарядов 122-го калибра, выпущенных противником по направлению с. Васильевка.

Кроме того, в 9 утра оккупанты открыли минометный огонь на подступах к с. Орехово. Там враг выпустил двенадцать мин 120-го калибра, десять раз выстрелил из станкового противотанкового гранатомета и вел огонь из пулеметов, отметил представитель Минобороны.

По его данным, по состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками.

Также официальный представитель сообщил, что боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала этого периода не зафиксировано, потери противника уточняются.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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