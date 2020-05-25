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Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии

Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемииФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Так, эксперты считают, что мир ждет новый виток цифровизации. В частности, произойдет развитие онлайн-экономики. Кроме того, государство стало «подушкой безопасности» для граждан и бизнеса, произошел рост доверия к институтам и возникновение новых форм ГЧП на региональном уровне.

В период пандемии повысилась мобильность сотрудников, гибкость работы, в приоритете стали охрана труда и здоровье персонала. Появились новые модели поведения, которые характеризуются большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества. Специалисты считают, что эта тенденция сохранится.

При этом в производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления. Однако в то же время появились и новые международные барьеры, например, контроль цепочек поставок критически важных товаров и передвижения людей, существенное замедление глобализации и временный спад в мировой торговле.

Ранее специалисты описали изменения, которые ждут мегаполисы в эпоху постпандемии. Эксперты считают, что из-за коронавируса произойдут значительные изменения в торговле, городском планировании и транспорте. Кроме того, больше граждан могут переехать за пределы больших городов.

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# Экономика
По материалам: lenta.ru

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