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Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк

Основатель Cirque du Soleil предложил выкупить цирк
. Основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте предложил купить терпящий бедствие в условиях пандемии цирк, сообщает France Info.

Миллионер из Квебека, в прошлом основатель и руководитель знаменитой труппы, выразил желание выкупить обратно свое детище, выступая в передаче на Radio Canada.

“Этот цирк так много мне дал, что я не могу видеть его в том положении, в котором он сейчас находится… Если я смогу помочь, я это сделаю", – заявил Лалиберте.


В 2015 году он продал свои доли в активе компании. Предприниматель не уточнил, как именно он предполагает действовать и что будут делать нынешние держатели акций цирка, отметив только, что у него есть "хороший план".


Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вынудили Cirque du Soleil отменить 44 представления по всему миру и уволить 4679 сотрудников, то есть 95% всего штата. Его общий долг оценивается в 900 миллионов долларов.

Ранее другие компании, в том числе Quebecor из Квебека выражали желание выкупить цирк.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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