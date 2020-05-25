Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что в масштабах страны подобный формат применяться не будет.

"Речь может идти пока не более чем о трёх-четырёх регионах, пока только на основе применённой ранее московской технологии", - сказала Памфилова.

По ее словам, регион, выразивший желание провести голосование в электронном виде, должен "защитить" в ЦИК свою готовность выполнить все требования.


Как объяснила глава ведомства, дистанционное электронное голосование позволит гражданам проголосовать вне пределов своих округов без посещения избирательного участка.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученых
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья»
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»
Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»
Часы ангела на июнь 2020 года
Часы ангела на июнь 2020 года
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды
Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Еще по теме

После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по Конституции
ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции
Памфилова объяснила выбор даты для голосования по Конституции
Памфилова рассказала об участках для голосования по Конституции