Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Анастасия Иванова

Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что в масштабах страны подобный формат применяться не будет.

"Речь может идти пока не более чем о трёх-четырёх регионах, пока только на основе применённой ранее московской технологии", - сказала Памфилова.

По ее словам, регион, выразивший желание провести голосование в электронном виде, должен "защитить" в ЦИК свою готовность выполнить все требования.

Как объяснила глава ведомства, дистанционное электронное голосование позволит гражданам проголосовать вне пределов своих округов без посещения избирательного участка.