Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»

Роман Иванов

Для собственного производства электроники обязательно понадобится большое количество однотипных печатных плат. Компания «А-КОНТРАКТ» предоставляет широкий перечень услуг по изготовлению дополнительных компонентов для различных электробытовых приборов и мелкой электроники.

Производитель «А-КОНТРАКТ» осуществляет свою деятельность ан территории РФ уже более 15 лет. За такой существенный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет электронные изделия и компоненты высокого качества по самой низкой цене от производителя.

Преимущества покупки контактных плат в «А-КОНТРАКТ»

Каждый клиент, заказавший печатные платы и прочие электронные компоненты в компании «А-КОНТРАКТ» получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых следует выделить несколько основных:

Заказывая электронные компоненты и печатные платы оптом, вы экономите время и денежные средства.

Высокое качество изделий, выполненных в строгом соблюдении с нормами производства.

Комплексный подход и многоступенчатая система контроля качества конечных изделий до отправки их заказчику.

Производство печатных плат по принципу «под ключ» с использованием персональных пожеланий и спецификаций клиента.

Предоставление широкого спектра дополнительных услуг: проектирование, производство тестовых образцов, настройка и маркировка любых блоков управления, корпусирование различных компонентов.

При необходимости, клиент может заказать услугу по монтированию печатных блат или электронных блоков непосредственно в эксплуатируемое оборудование по месту его дислокации.

Всегда в наличии огромный выбор электронных элементов и типовых (стандартных) печатных плат.

Опытные специалисты компании «А-КОНТРАКТ» в кратчайшие сроки разработают и подготовят необходимую печатную плату любого назначения и сложности исполнения. Возможно непрерывное изготовление электронных компонентов в промышленных масштабах, а также оперативные поставки, согласно заранее утвержденных графиков. Больше информации о производстве и заказе печатных плат и компонентов для электроники вы сможете найти на официальном сайте компании «А-КОНТРАКТ» по адресу a-contract.ru.