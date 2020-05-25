Под Волгоградом военные взорвали 60 тонн снарядов: зимние учения

Анастасия Иванова

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, за время проведения тактических учений на полигоне Прудбой в зимнем периоде обучения израсходовали около 60 т артиллерийских снарядов. Такую статистику приводит сегодня, 25 мая, пресс-служба ЮВО.

«В ходе учения артиллеристы выполнили около 500 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от 3 до 15 км, после каждого выполнения стрельбы и поражения целей совершили скрытые перемещения артиллерийских батарей на запасные огневые позиции», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в зимнем периоде было израсходовано более 1,3 тыс. снарядов от 120 до 152-мм калибра, около 400 различных мин и гранат, а также порядка 10 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

Учебно-боевые упражнения по артиллерийской разведке отрабатывались с использованием подвижного разведывательного пункта (ПРП-4), станции наземной артиллерийской разведки (СНАР), лазерного прибора разведки (ЛПР) и других технических средств.

В учениях было задействовано около 100 единиц боевой техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», 120-мм орудия «ХОСТА», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и другое вооружение.