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Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в ЛивииФото: Ismail Zetouni / Reuters

Эвакуацию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера из зоны боевых действий в Ливии провели с помощью семи военно-транспортных самолетов. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, кроме личного состава, из района Триполи вывезли тяжелое вооружение и боеприпасы. «В аэропорту города Бени-Валид к юго-востоку от столицы Триполи в числе прочих совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-32», — заявил Кунуну.

Ранее 25 мая Мухаммед Кунуну сообщил об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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