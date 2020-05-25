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Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавирусаФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березину РБК.

Согласно итогам исследования, 58 процентам трудоустроенных граждан работодатели понизили зарплату. Двум третям опрошенных также снизили премиальную часть заработка.

На прежнем уровне зарплаты сохранились у 39 процентов граждан. Об увеличении дохода рассказали только 3 процента респондентов.

Опрос проводился в мае среди 2,3 тысяч россиян старше 18 лет.

В январе, до начала эпидемии COVID-19 в России, более 80 процентов работодателей планировали повысить сотрудникам зарплаты. 20 процентов компаний пообещали пересмотреть зарплаты уже в январе, еще 16 процентов — в течение первого полугодия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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