Получат за фейки. В Египте "распекли" Washington Post за искажение данных

Лидия Мартынова

Власти Египта вынесли предупреждение американской газете Washington Post за некорректную информацию в материалах о ситуации в стране, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Главного управления по информации Египта (SIS).

Глава управления Дия Рашван в ходе встречи с главой бюро Washington Post в Каире Садарсаном Рагхаваном сообщил, что в нескольких материалах издания в нарушение правил профессионального журнализма "содержатся ошибки и некорректная информация".

В частности, речь шла о публикации в газете за 10 мая под заголовком "As coronavirus spreads in Egypt, Sissi sees opportunity to tighten his grip", уточнило агентство.

"В случае повторения такого подхода в нарушение всех правил и стандартов журналистики, о следовании которым заявляет Washington Post, в отношении газеты будут применены все меры и законы, действующие в Египте и в мире", – говорится в копии письма, врученному Рагхавану.

В пресс-релизе также говорится, что газета сослалась на анонимные источники, частные лица и организации за пределами Египта вместо наблюдения за реальной ситуацией в стране и обращения к первоисточникам.

"В недавно опубликованных сюжетах просматривается приверженность к отрицательным оценкам, даже если они являются голословными утверждениями", – сказано в документе.

На подобные нарушения было указано и корреспонденту газеты New York Times.

сообщило, что депутаты Госдумы РФ намерены обсудить некорректные публикации Bloomberg с главой российского бюро издания.