После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по Конституции

Анастасия Иванова

Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию России не будет применяться в масштабах страны, речь может идти об отдельных регионах, заявила в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова.

Внести изменения в Конституцию президент РФ Владимир Путин предложил в январе, озвучивая послание Федеральному собранию. Предложения по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек. Проведение голосования, назначенное на 22 апреля, из-пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.





"Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования", – сказала Элла Памфилова.

По ее словам, в этом случае облегчит задачу отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов, что "несколько снижает "порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования".

Что касается применения дистанционного формата в Единый день голосования, глава ЦИК сообщила, что на этих выборах "мы намерены обкатать пока только в одном-двух регионах первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, проведенных по заказу ЦИК".

сообщило, что Центризбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Основной закон.