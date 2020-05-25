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После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по Конституции

После "предзащиты". Памфилова о дистанционном голосовании по Конституции
Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию России не будет применяться в масштабах страны, речь может идти об отдельных регионах, заявила в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова.

Внести изменения в Конституцию президент РФ Владимир Путин предложил в январе, озвучивая послание Федеральному собранию. Предложения по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек. Проведение голосования, назначенное на 22 апреля, из-пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.


"Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования", – сказала Элла Памфилова.

По ее словам, в этом случае облегчит задачу отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов, что "несколько снижает "порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования".

Что касается применения дистанционного формата в Единый день голосования, глава ЦИК сообщила, что на этих выборах "мы намерены обкатать пока только в одном-двух регионах первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, проведенных по заказу ЦИК".


сообщило, что Центризбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Основной закон.
# Политика
По материалам: ria.ru

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