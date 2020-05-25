Последняя сталинская высотка стала одним из самых фешенебельных отелей страны

Алексей Вольцев

63 года назад, 25 мая 1957 года была открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина». Сразу после открытия она была признана крупнейшей гостиницей не только в СССР, но и в Европе.

Гостиница «Украина» — одно из семи зданий, известных в Москве как «сталинские высотки», которые стали визитной карточкой Москвы.

В 1947 году в ознаменование 800-летия Москвы было задумано построить восемь величественных зданий. Именно тогда были заложены фундаменты первых сталинских высоток. Строительство «Украины» началось в 1953 году, по проекту архитектора Аркадия Мордвинова и Вячеслава Олтаржевского. Всего над проектом работали более двух тысяч человек.

Общая площадь строения составила около 90 тысяч кв.м, высота — 206 м, включая 73-метровый шпиль. Помимо внедрения всех технических новшеств того времени, здание отличало композиционное совершенство: с двух сторон к высотной части примкнули угловые башни — строгая геометрия флигелей уравновешивала основательность здания, а шпиль придал ему возвышенную строгость. Принимал последнюю высотку же Никита Хрущёв, который и решил её назвать в честь братской республики.

Младшую из всех высоток отличали архитектурная строгость и богатые дворцовые интерьеры. Фасад здания был украшен богатой лепниной, а главный вход отделан мрамором. Пышностью отличались и интерьеры — натуральный наборный паркет, бронзовые люстры, массивная мебель…

Предметом особенной гордости «Украины» была и остается коллекция картин, в которой насчитывается свыше тысячи экземпляров. Большинство этих произведений были созданы в 1950-е годы специально для интерьеров гостиницы несколькими художественными мастерскими по специальному госзаказу. Среди множества произведений, здесь представлены полотна известных художников: М.Суздальцева, Ю.Клевера, М.Куприянова, А.Дейнеки, В.Поленова и других.

Из окон номеров гостиницы открываются впечатляющие виды на центральную часть города, мемориальный комплекс на Поклонной горе, Воробьевы горы с уникальным природным заповедником, архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря.

На протяжении всего времени своего существования, «Украина» была удостоена многих наград и премий в области гостеприимства. В Книге почетных гостей оставили автографы такие многие мировые знаменитости.

Но с годами величественное здание высотки все больше нуждалось в реставрации и ремонте, поэтому в 2007 году гостиница была закрыта на полномасштабные реставрационные работы. В апреле 2010 года гостиница вновь открылась для постояльцев под брендом известной сети фешенебельных отелей.

Современная гостиница отвечает высоким международным стандартам, но при этом остаётся неотъемлемой частью исторического архитектурного ансамбля столицы.