Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии

Влада Некрасова

Посольство России в Финляндии помогло 11 россиянам в понедельник срочно вернуться на родину, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Ввиду пандемии коронавируса Финляндия закрыла границу с Россией с 19 марта по 14 июня. Пассажирское транспортное сообщение между странами отсутствует.

"Двадцать пятого мая во взаимодействии с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области и при содействии транспортной компании "Скандинавия" (Санкт-Петербург) посольство России в Финляндии организовало выезд на родину группы росграждан (11 человек), обратившихся с просьбой об оказании помощи в срочном возвращении в Российскую Федерацию по гуманитарным обстоятельствам", - рассказали в дипмиссии.

Выборг, уточняет посольство в своем сообщении в Twitter от 25 мая.