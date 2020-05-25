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Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии

Посольство осуществило возвращение 11 россиян из Финляндии
Посольство России в Финляндии помогло 11 россиянам в понедельник срочно вернуться на родину, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Ввиду пандемии коронавируса Финляндия закрыла границу с Россией с 19 марта по 14 июня. Пассажирское транспортное сообщение между странами отсутствует.

"Двадцать пятого мая во взаимодействии с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области и при содействии транспортной компании "Скандинавия" (Санкт-Петербург) посольство России в Финляндии организовало выезд на родину группы росграждан (11 человек), обратившихся с просьбой об оказании помощи в срочном возвращении в Российскую Федерацию по гуманитарным обстоятельствам", - рассказали в дипмиссии.


Выборг, уточняет посольство в своем сообщении в Twitter от 25 мая.

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# Россия
По материалам: ria.ru

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