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Пожар в Александровской больнице Киева: людей эвакуировали (фото)

Пожар в Александровской больнице Киева: людей эвакуировали (фото)

В Александровской больнице Киева, которая является главным лечебным учреждением для лечения больных с коронавирусом в столице, вспыхнул пожар. Как сообщили спасатели Управления ГСЧС в Киеве, информация о возгорания к которым поступила в 18:56 25 мая, эвакуировать из здания пришлось 15 человек.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Согласно предварительным данным, пожар возник в подсобном помещении 6 корпуса на 6 этаже.

Оперативное фото ГСЧС

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом. Причиной пожара оказалось возгорание российского аппарата ИВЛ.

72 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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