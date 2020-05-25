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Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии

Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии
Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, следует из документа, размещенного в базе данных Госдумы.

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, как сейчас, а с 75. Согласно закону "О страховых пенсиях" людям, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено нуждаемостью этой категории граждан в постоянном постороннем уходе.

"Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается", - говорится в документе.


Согласно отзыву, предлагаемые законопроектом изменения приведут к дополнительным расходам, которые в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.

# Политика
По материалам: ria.ru

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