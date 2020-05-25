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Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+

Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи позитивно оценили договоренности ОПЕК+ и отметили важность продолжения совместных усилий на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договоренностям в формате "ОПЕК плюс", ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса. Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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