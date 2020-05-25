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Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией

Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
Президент России Владимир Путин назначил посла РФ в Сирии Александра Ефимова специальным представителем президента по развитию отношений с САР, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента РФ по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая.

# Политика
По материалам: ria.ru

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