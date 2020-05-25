Путин назначил спецпредставителя по развитию отношений с Сирией
Сегодня, 20:49 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин назначил посла РФ в Сирии Александра Ефимова специальным представителем президента по развитию отношений с САР, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента РФ по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая.
По материалам: ria.ru