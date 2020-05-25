Путин поручил правительству разобраться с тарифами на транспортировку нефти

Анастасия Иванова

Правительство России должно до 15 июня изучить вопрос и принять решение по тарифам на транспортировку нефти. Такое поручения дал Президент России Владимир Путин. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин просил правительство снизить тарифы, а «Транснефть» — не делать этого.

«Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся установления специальных тарифов публичного акционерного общества „Транснефть“ и открытого акционерного общества „Российские железные дороги“ на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию», — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо и.о. премьер-министра Андрею Белоусову о том, что цены на нефть снизились до кризисного уровня 2008 года и целесообразно снизить и тарифы на транспортировку до уровня того года. А на совещании с президентом руководитель крупнейшей в России нефтяной компании заявил, что расходы на транспортировку составляют сегодня треть стоимости нефти.

В «Транснефти» ответили тем, что доставка нефти не превышает 14% в стоимости нефти, и рост тарифов с 2008 года объясняется инвестициями в нефтепроводы, которыми пользуется и «Роснефть». При этом в госмонополии уточнили, что 78,6% дивидендов направляют государству и еще около 15% получают РФПИ и дружественные России иностранные суверенные фонды, а также пенсионный фонд «Газпрома» и структуры Газпромбанка. В то же время из каждых 100 рублей чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам уходит 42 рубля в форме дивидендов, государству — только 14 рублей, указали в «Транснефти». «С учетом структуры акционеров в нефтяной отрасли, целесообразно не понижать, а повысить тарифы „Транснефти“ до рыночного уровня, чтобы нивелировать искусственный дисбаланс, возникший в отрасли, — говорится в презентации компании к дискуссии на тему снижения тарифов. — При таком повышении „Транснефть“ могла бы увеличить выплаты государству и направлять 50−75% чистой прибыли на дивиденды».