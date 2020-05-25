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Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученых

Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученыхФото: Артем Геодакян / ТАСС

У сотрудников Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые сделали себе прививку с вакциной от коронавируса, обнаружены протективные антитела. Такие результаты тестирования российского препарата раскрыл директор центра Александр Гинцбург в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что речь идет о вирусонейтрализующих антителах. По его словам, иммунитет при вакцинации данным препаратом будет вырабатываться в течение двух дней, если организм повторно столкнется с вирусом.

Об испытании вакцины против коронавируса на людях стало известно 22 мая. Как рассказывал Гинцбург, ученые не выявили негативных и побочных эффектов после вакцинации.

Ранее 25 мая Гинцбург рассказал, что сейчас заканчиваются доклинические испытания на мышах и морских свинках, а также на обезьянах. По его словам, если окончательные результаты будут положительные, то в первой декаде июня он обратится в Минздрав за разрешением клинических испытаний на добровольцах. Массовая вакцинация в России от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться осенью, сам процесс займет шесть-девять месяцев.

По данным на 25 мая, в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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