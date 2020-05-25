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Рекламу девушки с бананом сравнили с порно и потребовали запретить

Рекламу девушки с бананом сравнили с порно и потребовали запретитьИзображение: страница Gall Pharma в Facebook

Рекламный плакат, созданный для продвижения подходящих для веганов лекарств, в Австрии вызвал негодование местной партии зеленых. Как сообщает издание Heute, образ обнаженной девушки посчитали порнографическим, а банан в ее руке сравнили с пенисом.

Фотографию разместила фармацевтическая компания Gall Pharma. Слоган рекламы «Теперь мы делаем все, как следует при веганстве» размещен рядом с девушкой, держащей у лица банан со снятой кожурой.

Член от «зеленых» в парламенте страны Мэри Дисоски (Meri Disoski) сообщила в Facebook, что обратилась в саму компанию и в ведомство, занимающееся вопросами рекламы. Она подчеркнула, что подобные образы являются сексуализацией женщин и совершенно не связаны с темой — препаратами, подходящими для сторонников веганства. По ее словам, в рекламе использована «порнографическая эстетика».

Отмечается, что мнения пользователей сети по поводу изображения разделились. Многие согласились с Дисоски и посчитали, что такая реклама неправильна и совершенно безвкусна. Другие не нашли в изображении поводов для возмущения. Один из юзеров заметил, что реклама добилась своей цели: если о фармацевтической компании раньше не знал практически никто, то сейчас она на слуху.

В январе сеть ресторанов быстрого питания KFC извинилась за рекламу с показанной крупным планом женской грудью. Это произошло после жалобы активистов, выступающих против объективации женщин. Сам ролик показывался для зрителей из Австралии.

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По материалам: lenta.ru

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