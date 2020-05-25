Ресурсы «нерезиновые»: Кудрин заявил о новых национальных целях

Алексей Вольцев

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал внести коррективы в исполнение объявленных президентом РФ нацпроектов и достижение национальных целей. Как считает Кудрин, в связи с пандемией приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них.

В статье, опубликованной «Коммерсантом», глава Счётной палаты перечисляет эти очевидные приоритеты: быть здоровыми и жить долго, не быть бедными, и иметь растущую инновационную экономику, а также «адекватные вызовам времени госуправление и институты».

«Остальные цели, безусловно, важны, но производны от вышеупомянутых», —резюмирует Кудрин.

Он считает, что в соответствии с этим набором национальных целей должен быть пересобран и инструментарий их достижения — нацпроекты. Меньшее количество приоритетов, по словам Кудрина, позволит сфокусировать на их достижении «нерезиновые» государственные ресурсы.

«При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год», — допускает Кудрин.

Глава Счётной палаты подчеркнул, что это нормальная практика гибкого госуправления, ориентированного на главный результат — удовлетворенность граждан.