РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил необычную помощь нуждающимся семьям Аргуна

Вадим Карасев

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, провёл в чеченском городе Аргун необычную акцию помощи нуждающимся семьям. Они получили наборы столовых сервизов (1350 штук) и всю необходимую кухонную утварь.

Об этом сообщили городские власти Аргуна.

Они добавили, что в сервизах достаточно посуды, чтобы накрыть стол и в кругу близких и родных людей встретить долгожданный праздник, пишет издание „Чечня Сегодня“.

Сайт U-F.RU напоминает, что исламский праздник праздник Ураза-Байрам, мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан.

В этот счастливый праздник в Чечне проходят молитвы, массовые мероприятия, разные игры. Также принято помогать бедным, раздавать пожертвования, дарить подарки и просить прощения друг у друга. Но в этом году Ураза-Байрам жители

Чечни празднуют на самоизоляции из-за ограничительных мер, которые были введены властями региона для борьбы против распространения коронавируса. Президент Чечни Рамзан Кадыров призвал всех оставаться дома в праздник.

Кроме этого, власти ЧР ввели запрет на передвижение по республике и проведение массовых мероприятий в дни празднования Ураза-Байрама.

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