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Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения

Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения
Новым резервным сроком проведения итогового собеседования в девятых классах выбрано 5 июня, а резервным днем для проведения итогового сочинения у одиннадцатиклассников - 8 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Ранее резервный срок прохождения итогового собеседования в девятых классах был установлен 18 мая, но 19 регионов не смогли провести его в этот день. Резервный день для написания итогового сочинения был установлен 25 мая.

# Россия
По материалам: ria.ru

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