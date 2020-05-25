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Россия впервые создала стелс-фрегат, не используя украинские двигатели

Россия впервые создала стелс-фрегат, не используя украинские двигатели

Третий корабль по проекту 22350, названный "Адмирал Головко", впервые получил силовую установку, разработанную и изготовленную целиком в России. До этого в суднах серии применялись украинские компоненты.

Телеканал "Звезда" показал спуск на воду стелс-фрегата. Журналисты подчеркнули, что он даже внешне совершенно не похож на корабли предыдущих проектов.

"Адмирал Головко" – первый фрегат серии с полностью российской силовой установкой - ее с нуля разработали отечественные специалисты. Причем даже винты здесь особой, уникальной конструкции. Именно поэтому они скрыты брезентовыми чехлами из соображений секретности".

Длина корабля составляет 135 метров, а водоизмещение – 4500 тонн. На его вооружении будут стоять ракеты "Калибр" и "Циркон". Разработкой двигателя занималось предприятие "Сатурн" (Ярославская область). Всего по проекту запланировано построить 8 суден, одно из них уже стоит на вооружении ВМФ.

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По материалам: uposters.ru

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