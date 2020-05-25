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Россиянам на удаленке предложили больше платить

Россиянам на удаленке предложили больше платитьФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Сотрудникам на удаленной работе следует компенсировать дополнительные расходы. Такое предложение содержится в проекте поправок в Трудовой кодекс (ТК), который разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), пишут «Известия».

Эксперты предложили платить больше работникам, которые вынуждены нести дополнительные расходы на электроэнергию или, к примеру, покупать программное обеспечение, в том числе антивирусную защиту.

Документ вначале рассмотрят в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящее время его изучают в Министерстве труда.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предположил, что дополнительные ежемесячные выплаты составят до трех тысяч рублей. Однако если необходима покупка компьютера или принтера и сканера, то затраты могут дойти до 100 тысяч рублей.

Поправки ФНПР касаются внесения в ТК статьи о временной удаленной работе. Для этого предлагается оформлять дополнительное соглашение, которое и предусматривает выплаты. Также в нем должно быть прописано, какое время считается рабочим и в какое время сотрудник должен быть на связи. Отдельно оговаривается, что заработную плату сотрудника нельзя снижать, если он полноценно справляется со всеми обязанностями.

Ранее портал Superjob провел опрос работодателей, согласно которому пятая часть из них готовы сохранить практику удаленной работы для сотрудников после завершения режима самоизоляции.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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