Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса Лампаса

Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса Лампаса

Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса ЛампасаФото: Агентство новостей «Москва»

В Санкт-Петербурге россияне похитили пять картин, выставленных на улице художником-каллиграфом Арсением Пыженковым, известным под творческим псевдонимом Покрас Лампас. Об этом в воскресенье, 24 мая, художник сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам Лампаса, 24 мая шесть его картин «инсталлировали по Петербургу». Пять из шести работ были похищены меньше чем за час. Шестая же, как отметил художник, была просто повешена выше других.

Художник надеется, что похищенные полотна нужны людям для того, чтобы любоваться ими дома, а не для продажи в интернете. Каллиграф пообещал подготовить новое творение — на этот раз с использованием клея и обоев.

6 октября 2019 года сообщалось, что Покрас Лампас, которого приравняли к сатанистам за «Супрематический крест» Малевича в Екатеринбурге, восстановил свой испорченный коммунальщиками арт-объект на городской Площади первой пятилетки.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Советник Трампа сравнил Калининград с "кинжалом в сердце Европы"
Советник Трампа сравнил Калининград с "кинжалом в сердце Европы"
Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса Лампаса
Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса
Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции
Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции
Любовь англичан к выпечке привела к дефициту муки
Любовь англичан к выпечке привела к дефициту муки
Гороскоп на июнь 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года
Время для правды. Савченко впервые дала интервью российскому телеканалу
Время для правды. Савченко впервые дала интервью российскому
Валерия рассказала о голодающих на фоне пандемии артистах
Валерия рассказала о голодающих на фоне пандемии артистах
В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»
В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»
К ослаблению карантина в Украине не готовы 9 областей
К ослаблению карантина в Украине не готовы 9 областей
Science: В России обнаружены древнейшие родственники коренных американцев
Science: В России обнаружены древнейшие родственники коренных
"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Антироссийскую тему в Грузии разгоняют перед выборами — МИД Южной Осетии
Антироссийскую тему в Грузии разгоняют перед выборами — МИД Южной
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках
Коронавирус вернулся в Китай
Коронавирус вернулся в Китай
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек

Еще по теме

Покрас Лампас восстановил испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Покрас Лампас убрал крест из «Супрематического креста»
Покрас Лампас показал новый вариант своей работы в Екатеринбурге. Крест принял форму дубинки
Уличного художника Покраса Лампаса приравняли к сатанистам