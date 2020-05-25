Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе министерства, эксперимент по внедрению «Мобильного идентификатора» планируется провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Пользователи приложения будут авторизироваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. «Активация мобильного приложения будет проходить в МФЦ Москвы, даже при наличии подтвержденной учетной записи», — говорят в министерстве.

Отмечается, что перечень государственных, муниципальных и иных услуг, воспользоваться которыми смогут владельцы «Мобильного идентификатора», пока не определен. При этом организации будут соглашаться на участие в эксперименте на добровольной основе.

«Эксперимент создаст условия для повышения скорости обслуживания граждан и комфортные условия для бизнеса при оказании государственных и коммерческих услуг в электронном виде», — утверждают в Минкомсвязи.

Ранее в мае Минкомсвязи предложило разрешить россиянам использовать электронные подписи на портале Госуслуг. Предполагается, что таким образом можно будет заключить договор об аренде федерального имущества и предоставлять налоговую отчетность, а также визировать документы по трудовым отношениям, трудоустройству, подготовке и дополнительному образованию работников.