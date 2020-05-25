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Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростовграф РостовКадр: сериал «Великая»

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. Они выразили свое недовольство в Twitter.

В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула. Персонажа назвали «князем Ростовым из Ростова-на-Конго» и выдвинули предположение о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Некоторые критики посетовали на «киношную гипертрофированную толерантность американцев», а также призвали «удавить этих культур-мультур даунов».

Пользователь @dolceduce обратил внимание на то, что роль светлейшего князя Григория Орлова исполнил Саша Дхаван. Он посчитал, что сериал «высмеивает русскую историю».

Пользователи вспомнили сериал «Ведьмак», который также был раскритикован русскоязычными зрителями за темнокожих эльфов и дриад, отметив, что в данном случае кастинговое решение им непонятно. «Князь Ростов — это вполне реальный персонаж, и он был белый. Чем выиграет белый реально существовавший персонаж, если в художественном замысле он станет черным? Я реально не понимаю, это будет абсурд», — написал @sash_boring.

Фанаты сериала напомнили критикам, что речь идет о сатирическом шоу, добавив, что африканцы в середине XVIII века часто находились при дворах европейской знати.

Комедийный сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел 16 мая. Роль Екатерины II исполнила Эль Фаннинг, Петра III сыграл Николас Холт.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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