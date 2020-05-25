Российский "Ноев ковчег" отправят на небывалую для биообъектов высоту

Алексей Вольцев

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

"Полет второго "Биона-М" будет уникальным, потому что пройдет на высотах, на которых биологические объекты раньше не летали – от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в 10 раз. Ведь первый "Бион-М" был всего на 500 километрах, а МКС – 400 километрах", - сказал Сычев.

"Это позволит нам сравнить результаты двух "Бионов-М" и понять, что играет основную роль в изменениях в организме животных – увеличение радиационной нагрузки или невесомость", - добавил он.