Science: В России обнаружены древнейшие родственники коренных американцев

Лидия Мартынова

Новое исследование выявило самую древнюю связь между коренными американцами и их предками в Восточной Азии. В нескольких тысячах километров от суши, которая когда-то связывала Евразию и Америку, был обнаружен зуб, который 14 тысяч лет назад принадлежал близкому родственнику сегодняшних коренных американцев. Об этом пишет научный журнал Science.

«Это просто здорово», — отметила генетик из Канзасского университета в городе Лоуренс Дженнифер Рафф, которая изучает процесс заселения обеих Америк.

По ее словам, полученные данные позволяют говорить о том, что сибирские предки коренных жителей Северной Америки населяли значительно большие территории и были более мобильными, чем было принято считать. Возможно, полученные данные косвенным образом подтвердят гипотезу о том, что предки коренных американцев были отделены от своих азиатских прародителей, когда они находились на территории Берингии, своего рода сухопутного моста, связывавшего Сибирь с Аляской.

Примерно 20 тысяч лет назад люди начали переходить восточную оконечность Сибири и проникать в Берингию. Однако в течение долгого времени не удавалось установить, где именно они жили в Сибири и по каким направлениям перемещались.

Новое исследование предоставляет самые древние свидетельства близких генетических родственников коренных американцев, проживавших на территории Евразии. По мнению археогенетика Йоханнеса Краузе — директора Института истории человека Макса Планка, руководившего работой этой группы специалистов, — те места, где обнаружены эти артефакты, находятся значительно дальше от Берингии, чем можно было предположить на основе имевшихся ранее сведений. В 1970-х годах русские археологи провели раскопки на территории России, недалеко от села Усть-Кяхта, зажатого между южным берегом озера Байкал и границей с Монголией. Они обнаружили тысячи каменных и костяных орудий, керамические изделия, а также кости оленей и рыб — плюс к тому осколок человеческого зуба.

Этот зуб в течение десятков лет находился в ящике среди других объектов коллекции до тех пор, пока Светлана Шнайдер из Российской академии наук не обратила на него внимание экспертов по древним ДНК из Института истории человека Макса Планка.

«Первоначально я был настроен весьма скептически относительно того, что там еще могли содержаться следы ДНК», — указал Краузе.

Однако сибирский холод и сухая среда способствовали сохранности ДНК, и команде из Германии удалось секвенировать геном на основе зубной мякоти. По результатам проведенного радиоуглеродного анализа угля и костей, обнаруженных вместе с этим зубом, эксперты смогли установить, что его возраст составляет примерно 14 тысяч лет. Полученный геном позволяет говорить о том, что этот зуб принадлежал мужчине с такой же смесью предков из Восточной Азии и в Евразии, как и у нынешних коренных американцев. Этот человек оказался в результате самым древним близким родственником коренных американцев за пределами обеих Америк. Об этом члены этой группы рассказывают сегодня на страницах журнала Cell.

Этот человек жил в 4 500 километрах от Берингии и примерно в 3 200 километрах от женщины из северо-восточной части Сибири, у которой две трети генома были общими с современными коренными американцами. По мнению Краузе, это свидетельствует о том, что источник популяции, из которого появились коренные американцы, находился в обширных регионах на северо-востоке Евразии.

По мнению Рафф, этот впечатляющий ареал обитания, в свою очередь, говорит о том, что представители этой группы, которые были прямыми предками коренных американцев, стали изолированными в генетическом отношении, находясь в Берингии, а не в Сибири, где они перемещались в течение тысяч лет. Сегодня люди, живущие вблизи озера Байкал, почти не имеют общих генетических черт с более древней популяцией, а это свидетельствует о том, что их место примерно 10 тысяч лет назад заняли мигранты — в основном из Северо-Восточной Азии.

Люди, жившие рядом с озером Байкал, на протяжении тысяч лет продолжали перемещаться и взаимодействовать с другими группами, о чем свидетельствуют другие находки, о которых говорится в исследовании. В двух погребенных примерно 4 200 лет назад рядом друг с другом останках обнаружены ДНК со следами вызывающей эпидемию бактерии чумной палочки (Yersinia pestis), которые прежде обнаруживались в западных регионах у людей, имевших генетические связи с евразийской степью.

«Эти бактерии преодолели весь путь от Балтики до Байкала примерно за 100 лет, и это вызывает некоторое удивление, — поясняет Краузе. — Сегодня мы видим, как коронавирус распространился повсюду в течение трех месяцев, однако Бронзовый век не был столь глобализованным миром».

Подобное сочетание древней человеческой и патогенной ДНК предоставляет редкую возможность взглянуть на то место, которое имеет критически важное значение для понимания происхождения генетики коренных американцев, а также жителей Азии и Европы, сообщила генетик из Калифорнийского университета в Беркли Прия Мурджани.

«Каждый образец, обнаруженный так далеко от наших мест, помогает углубить наше понимание истории и эволюции человека», — добавила она.