Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон
По информации издания, кабельная сеть FX перед выходом финала второго эпизода (премьера запланирована на 10 июня) заказала продолжение (в среднем шоу смотрело 3,2 миллиона зрителей — это на четверть выше показателей первого сезона).
"Мы невероятно рады, что всем так понравился этот проект. Неделю за неделей продюсеры, сценаристы и наш потрясающий актерский состав продолжают создавать один из самых смешных сериалов на телевидении", — прокомментировал Ник Грэд, президент Original Programming FX Entertainment.
Дата выхода нового сезона пока неизвестна.
появляется Марк Хэмилл. Актер, получивший известность после роли Люка в "Звездных войнах", играет загадочного вампира, связанного с прошлым одного из главных героев.
В сериале снимаются: Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Кайван Новак, Марк Прокш, Харви Гильен и другие.