Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон

Алексей Вольцев

СМИ узнали, комедийный сериал "Чем мы заняты в тени", основанный на проекте Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри" (2014 год), продлили на третий сезон, сообщает Deadline.

По информации издания, кабельная сеть FX перед выходом финала второго эпизода (премьера запланирована на 10 июня) заказала продолжение (в среднем шоу смотрело 3,2 миллиона зрителей — это на четверть выше показателей первого сезона).





"Мы невероятно рады, что всем так понравился этот проект. Неделю за неделей продюсеры, сценаристы и наш потрясающий актерский состав продолжают создавать один из самых смешных сериалов на телевидении", — прокомментировал Ник Грэд, президент Original Programming FX Entertainment.

Дата выхода нового сезона пока неизвестна.

появляется Марк Хэмилл. Актер, получивший известность после роли Люка в "Звездных войнах", играет загадочного вампира, связанного с прошлым одного из главных героев.

В сериале снимаются: Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Кайван Новак, Марк Прокш, Харви Гильен и другие.