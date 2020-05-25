Шаманские обряды для защиты дома от злых духов и недругов

Вадим Карасев

Многие из нас хотели бы раз и навсегда защитить свой дом от злых духов и недругов. Обряды шаманов помогут преуспеть в этом, призвав на помощь силы природы, предков и животных.

Шаманизм сформировался еще на заре человечества. Это учение основано на вере в контакт шамана с духами природы, предков и животных, что тесно переплетается с магией. Шаманские обряды обладают могущественной силой, с их помощью можно войти в транс, связаться с предками своего рода, увидеть нечисть и души усопших. Есть несколько ритуалов, призывающих духов-покровителей, которые помогут защитить свой дом и свою семью от происков злых сил и ненависти недругов. Редакция сайта dailyhoro.ru обращает ваше внимание на то, что все обряды можно благополучно провести в домашних условиях.

Шаманский обряд «Призыв духов»

Обряд призыва духов проводится с целью очищения и обретения мощной защиты. Для его проведения потребуются красная и синяя ткань, а также благовония с запахом сандала. Перечисленные предметы размещаются на столе, затем воскуривается благовоние. Желательно зажечь сразу несколько ароматических палочек, чтобы дым полностью окружил «шамана».

После этого нужно трижды помахать палочками по направлению: небо-земля-стороны света. Затем необходимо поставить благовония возле себя, поприветствовать духов и произнести следующие слова:

«Духи Неба, духи Земли, духи предков, духи всех животных, приветствую и прославляю вас. Будьте добры и примите просьбу мою. Будьте добры и защитите мой род и кров мой. Обступите дом мой спереди и сзади, справа и слева, снизу и сверху. Не дайте проникнуть злу и врагам под вашу завесу».

Проведя такой обряд очищения и защиты, необходимо поблагодарить духов.

Шаманские обряд «Священные звуки»





Ритмы, которые в прошлом звучали в процессе камлания, считаются священными. Их всего восемь, и каждый имеет свой смысл и предназначение. Если под рукой нет шаманского бубна, вы можете ударить по любой твердой поверхности.

Шаманский ритуал очищения дома

— это три медленных удара. Ритм используют для обретения и укрепления внутренней силы, избавления от негатива.— два медленных и два быстрых удара. Помогает отделить хорошее от плохого, прогнать дурное, призвать счастье.— один медленный удар, два быстрых удара, один медленный. Используется для примирения, привлечения благополучия и любви в дом.— один медленный удар и четыре быстрых. Таким образом ставится мощная защита не только на дом, но и на весь род.— два быстрых и два медленных удара. Мелодия поможет преодолеть трудности, которые обрушились на человека и его семью.— два быстрых, один медленный и снова два быстрых. Мелодия используется для очищения и привлечения позитивной энергии.— четыре быстрых, одни глухой удар. Таким способом ставится зашита от недругов, врагов, предателей.— шесть быстрых ударов. Помогает отдать внутренние силы другому человеку, которому они необходимы, а также дает власть над негативом и злонамеренными поступками окружающих.

Входная дверь может принести в дом много бед и неприятностей, ведь через нее могут войти люди с дурными намерениями. Защитить свой дом от нежелательных гостей поможет сильный ритуал. Для данного обряда потребуются камни, которые необходимо выложить возле порога входной двери. Зажигается свеча, которая на время ритуала ставится перед входной дверью. После этого читаются следующие слова: «Духи, сомкните моим врагам губы, сцепите им зубы, лишите их злого разума, подарите им добрый взор». Говорить магические слова нужно громко, стоя внутри своего дома напротив входной двери.