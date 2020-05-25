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Шнуров матом ответил Пригожину на обвинения в «хайпожорстве»

Шнуров матом ответил Пригожину на обвинения в «хайпожорстве»Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом ответил продюсеру Иосифу Пригожину на обвинения в «хайпожорстве». Стихотворение, посвященное шоумену, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В нем музыкант заявил, что намерен поставить точку в споре с Пригожиным. Ранее он уже написал про шоумена несколько других стихотворений.

Спор я завершу мажором,
Риторическим вопросом.
Кем быть лучше: хайпожором
Или просто ********?

Ранее Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки». Продюсер призвал музыканта поинтересоваться, о чем идет речь, прежде чем «*********** [подшучивать] и писать стишки». По словам Пригожина, он говорил не о себе, а о тысячах людей по всей стране, которые посвятили себя творчеству и находятся сейчас «на нуле».

Позднее Шнуров написал еще одно стихотворение. В нем он назвал шоумена борцом за нищих.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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