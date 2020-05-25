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Смерть президента Ливана назвали слухами

Смерть президента Ливана назвали слухамиМишель АунФото: Dalati Nohra / Reuters

Ливан опроверг сообщения о смерти президента страны Мишеля Ауна и назвал их «вбросами». Об этом рассказали в его пресс-службе, передает РИА Новости.

«[Мы опровергаем] полностью все слухи, не имеющие под особой никакого основания. Они направлены на внесение смуты в обществе», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что такие «информационные вбросы» нарушают закон, поэтому службы безопасности проведут расследование и предпримут меры в отношении тех, кто распространял такие заявления.

Речь идет о сообщениях, которые распространялись 24 мая. В них говорилось о резком ухудшении здоровья Ауна. Пользователи социальных сетей подозревали, что президент умер.

В последнее время Ливан столкнулся с тяжелым «тройным кризисом», в стране уже прошли первые голодные бунты. По словам премьер-министра Хасана Диаба, такая ситуация сложилась по трем причинам: ошибочная политика на протяжении многих лет, экономический кризис и пандемию коронавируса. Власти ввели в стране карантин, что усугубило имеющиеся проблемы. Премьер в своей статье попросил США и страны Европы оказать помощь всему Ближнему Востоку.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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