Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом

СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом

36-летняя Дарья Мороз не смогла принять участие в финале проекта "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось, актриса заразилась коронавирусом, сообщает "Газета.ru".

Как сообщают СМИ, бывшая супруга Константина Богомолова узнала, что ее тест на CoViD-19 оказался положительным.

Дарья Мороз известна по своим ролям в таких сериалах, как "Содержанки", "Холостяки", "Триада" и "Дом с лилиями". Также актриса участвовала в последнем сезоне проекта "Танцы со звездами". "Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаёмся", - заявил в эфире ведущий шоу Андрей Малахов.

Накануне другая участница "Танцев со звездами" Алена Бабенко была госпитализирована с коронавирусом. Об этом актриса рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Заслуженная артистка России заявила, что получила от поклонников много вопросов о своем самочувствии после того, как она покинула проект "Танцы со звёздами".

"Какое-то время меня не было в "эфире", было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания <...> Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но... сейчас этот касается всех", - написала Алена Бабенко.

Актриса призналась поклонникам, что у нее выявили коронавирусную инфекцию, поставив эмодзи короны и зеленого вируса.

"Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "танцы со звёздами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", - цитирует звезду РИА Новости.

По словам Алены Бабенко, в настоящее время она чувствует себя уже лучше, а сама болезнь постепенно отступает. "Что было? слабость, температура, все показало КТ и... я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома!" - отметила актриса.

Как писал NEWSTES, ранее друг Юлии Началовой о ее страданиях из-за болезни.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
Мишустин отметил положительную динамику по выплатам медикам
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученых
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья»
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»
Печатные платы от компании «А-КОНТРАКТ»
Часы ангела на июнь 2020 года
Часы ангела на июнь 2020 года
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды
Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Дом Зеленского обклеили «антиреваншистскими» листовками
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Еще по теме

Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
"Танцы со звездами" 2016: кто победил уже известно, названы победители шоу в финале (видео)
Сыгравшая девушку Бонда актриса заразилась коронавирусом
Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись после восьми лет брака