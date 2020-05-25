СМИ: еще одна участница "Танцев со звездами" заразилась коронавирусом

Вадим Карасев

36-летняя Дарья Мороз не смогла принять участие в финале проекта "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось, актриса заразилась коронавирусом, сообщает "Газета.ru".



Как сообщают СМИ, бывшая супруга Константина Богомолова узнала, что ее тест на CoViD-19 оказался положительным.



Дарья Мороз известна по своим ролям в таких сериалах, как "Содержанки", "Холостяки", "Триада" и "Дом с лилиями". Также актриса участвовала в последнем сезоне проекта "Танцы со звездами". "Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаёмся", - заявил в эфире ведущий шоу Андрей Малахов.



Накануне другая участница "Танцев со звездами" Алена Бабенко была госпитализирована с коронавирусом. Об этом актриса рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Заслуженная артистка России заявила, что получила от поклонников много вопросов о своем самочувствии после того, как она покинула проект "Танцы со звёздами".

"Какое-то время меня не было в "эфире", было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания <...> Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но... сейчас этот касается всех", - написала Алена Бабенко.

Актриса призналась поклонникам, что у нее выявили коронавирусную инфекцию, поставив эмодзи короны и зеленого вируса.

"Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "танцы со звёздами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", - цитирует звезду РИА Новости.

По словам Алены Бабенко, в настоящее время она чувствует себя уже лучше, а сама болезнь постепенно отступает. "Что было? слабость, температура, все показало КТ и... я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома!" - отметила актриса.

Как писал NEWSTES, ранее друг Юлии Началовой о ее страданиях из-за болезни.