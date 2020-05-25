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Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы

Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Большинство отраслей экономики Москвы по мере снятия ограничений по коронавирусу восстановится, также сработает отложенный спрос, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы уверены, что по большинству отраслей по мере снятия ограничений выручка восстановится. Это раз. Второе: по целому ряду направлений может сработать так называемый отложенный спрос, когда жители, не приобретя что-то сегодня, сделают это завтра, если в планах эта покупка была", - сказал Ефимов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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